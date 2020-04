Lazio,nessuna ordinanza market a Pasqua

(ANSA) - ROMA, 8 APR -"Per ora non sono previste ordinanze sulla chiusura delle attività commerciali a Pasqua e Pasquetta".

Lo dichiara l'assessore della Regione Lazio alle Attività produttive, Paolo Orneli spiegando che è attualmente in vigore "fino al 13 aprile quella che prevede che le attività commerciali nei festivi possono restare aperte tra le 8.30 e le 15". Nel pomeriggio ci sarà una riunione con Anci perchè - precisa Orneli- "alcuni comuni hanno fatto ordinanze che chiudono i negozi in occasione di Pasqua e Pasquetta".