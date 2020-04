Lazio,frena trend,morto dipendente Roma

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Il coronavirus è entrato in Campidoglio e ha una vittima: Aulo Mechelli, uno stimato funzionario comunale di 65 anni, è morto a causa del contagio.

"Una notizia che apprendo con dolore - il commento della sindaca Virginia Raggi - il mio pensiero e un forte abbraccio alla famiglia: il Comune di Roma e la città si stringono a voi".

Mechelli era il responsabile di uno dei servizi dell'Anagrafe, a via Petroselli. Un sito di quartiere ricorda che l'uomo, quattro figli, abitava a Labaro con la moglie, anche lei dipendente capitolina: gli uffici della donna, nel XV Municipio, erano rimasti chiusi per sanificazione per qualche giorno quando era emersa la positività del marito. Il trend nel Lazio è in frenata al 2,8% con 117 casi e più persone uscite dalla sorveglianza rispetto a quelle entrate.