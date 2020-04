Raggi, attiva assistenza psicologica

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "L'emergenza che ci troviamo ad affrontare può incidere significativamente sul benessere psicologico di ognuno di noi. È una situazione completamente nuova che stiamo vivendo tutti per la prima volta. Per questo motivo la Protezione Civile di Roma Capitale ha attivato le organizzazioni di volontariato che offrono un servizio di assistenza psicologica gratuita". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Potete trovare tutte le informazioni all'interno della sezione 'Supporto psicologico' sulla piattaforma RomaAiutaRoma - aggiunge - che abbiamo creato sul portale del Comune per raccogliere tutte le informazioni relative all'emergenza coronavirus. Roma si impegna a sostenere tutti i suoi cittadini".