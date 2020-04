Teatro di Roma debutta on Air con Oceano Indiano

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Non solo tv o social. Il Teatro di Roma lancia Radio India, stazione radiofonica giornaliera, ideata dalle cinque compagnie di Oceano Indiano residenti all'India - DOM, Fabio Condemi, Industria Indipendente, mk, Muta Imago, alle quali si aggiunge Daria Deflorian. Un palinsesto quotidiano (tutti i giorni dalle 17 alle 20, in diretta streaming su www.spreaker.it, in podcast su www.spreaker.com, spotify e sui canali online del TdR), che in questi giorni di silenzio nei teatri, ripensa nuove forme creative per riconvertire la ricerca artistica e avviare opportunità alternative di lavoro.

In programma, rubriche quotidiane, incontri con voci che hanno attraversato il cartellone dell'India, approfondimenti. Si inizia ogni giorno con Muta Imago e la rubrica 4:33, con la registrazione del brano di John Cage introdotto da un frammento di Silenzio di Cage. E poi ecco Sparizioni e le registrazioni in hi-fi di ambienti dove l'essere umano non può vivere. Michele Di Stefano con Vancouver offre una playlist tematica su itinerari di viaggio, musiche per la scena, testi e divagazioni; con Record, interviste ad artisti su ipotetici nuovi dischi.

Industria Indipendenti porta Dentro la Kamera speculativa; Superorganismo offre musica per danzare-non danzare sfrenatamente; in Gruppo 2020, in collaborazione con lacasadargilla, la fantascienza rielabora se stessa attraverso parole d'invenzione. E ancora, ecologia, botanica, politica con DOM- e Arianna Lodeserto in Nausicaa. Vivere tra le rovine, Fabio Condemi con Specie di spazi, Oceano Indiano con Guernica, le canzoni di Dedica, le interviste di Daria Deflorian in Persone e Matteo Angius e Riccardo Festa con Tutt* nell* Stess* Cas*, ovvero radiodrammi, musica, pagine per raccontare la situazione attuale. Fino ai Bagni di suono di Pescheria ed Extra, un'ora condotta da persone sempre diverse (ANSA).