Roma:su tavolo cibo 'per chi ha bisogno'

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Anche Roma ha i suoi angoli di solidarietà. In via Dignano d'Istria da due giorni, davanti al civico 41 dove ha sede Rinascita 2.o, nel Municipio V di Roma, é stato messo un tavolino sul quale portare alimenti e dal quale prenderne se si ha necessità. Una delle tante iniziative a supporto dei meno abbienti che ogni giorno spuntano in giro per la città. Dalla scorsa settimana ad esempio all'Alberone pacchi di pasta e generi di prima necessità vengono lasciati in strada a disposizione di chi ne ha bisogno.