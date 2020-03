Coronavirus: basta sbarchi navi crociera

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Bisogna smetterla con questi sbarchi dei crocieristi, non è accettabile. Le persone devono tornare nei loro Paesi. Devono andare via, e punto, dalle crociere non devono arrivare". Lo ha detto a margine di una iniziativa l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

"Daremo assistenza sulle navi - ha aggiunto - come già abbiamo fatto, facciamo i corridoi sanitari, ma non possono farli scendere dalle navi, portarli a Roma senza sapere quando se ne vanno. Queste persone devono scendere quando hanno già una carta d'imbarco e il piano di volo".