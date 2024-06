Ritrovato in mare il cadavere del giovane disperso a Trieste

È stato rinvenuto stamani all'alba un cadavere in mare all'interno della diga foranea compresa tra i moli III e IV del Porto Franco Vecchio. Lo rende noto la Guardia costiera di Trieste precisando che si tratta di un cadavere di sesso maschile e che, vista la posizione del ritrovamento, si presume possa essere il cadavere del giovane disperso in mare dall'11 giugno scorso.

La segnalazione è pervenuta alla Capitaneria di porto di Trieste attraverso la società Canottieri Adria i cui operatori erano impegnati in attività addestrativa. Inviata subito sul posto, una vedetta della Guardia Costiera ha recuperato il cadavere che è stato successivamente trasbordato alla banchina prospiciente la sede della Capitaneria di porto. Seguiranno i normali rilievi per accertare l'identità del cadavere.



