Euro 2024: Turchia-Portogallo diretta

Ostacolo Portogallo, la Turchia cerca l'impresa

Le prime due del Gruppo F, Turchia e Portogallo, si affrontano a Dortmund sapendo che una vittoria potrebbe mandarle agli ottavi da prime del girone.

Entrambe hanno vinto in modo frenetico alla prima giornata: la Turchia ha battuto la Georgia in quella che forse è stata la partita più bella del torneo finora, mentre il Portogallo si è imposto con un gol in extremis contro la Repubblica Ceca. Tutti gli occhi saranno puntati su Arda Güler e Kenan YÕldÕz, che sono diventati i primi 19enni a giocare insieme titolari a un campionato europeo dopo 60 anni, ma anche sul veterano della competizione continentale, Cristiano Ronaldo che al sesto europeo va a caccia di nuovi record personali: finora ha segnato contro 47 nazionali, ma mai contro la Turchia.

Vincenzo Montella indica proprio CR7 come uno degli avversari naturalmente più temibile: "E' un giocatore incredibile. Un giocatore che può segnare 50 gol in una stagione. Posso dire che sarà una partita difficile perché loro hanno un giocatore così", spiega il ct italiano della Turchia. "Quando giochi ogni quattro giorni, hai bisogno di recuperare le tue energie mentali. Poi devi recuperare le energie fisiche, ma quando la guardi, nessuna squadra è perfetta. Conosciamo i nostri pro e contro - conclude Montella - Non credo che il Portogallo sia una squadra perfetta.

Anche loro hanno i loro difetti". Blindato sulla formazione: "Non mi piace dare informazioni in anticipo, ma İsmail Yüksek è in buone condizioni. Continua ad allenarsi regolarmente. Domani potrebbe essere in partita dall'inizio, forse più tardi.

Naturalmente, non vi darò queste informazioni. Guler? Dobbiamo esaminare attentamente la situazione. C'è un leggero segno di stanchezza. Decideremo domani se vale la pena rischiare o meno".

Non fa sconti neanche il ct portoghese Roberto Martínez: "Dopo la partita contro la Repubblica Ceca siamo migliori, più preparati. Sappiamo che anche dopo aver segnato un gol, possiamo cambiare il gioco. Ora tutti devono essere pronti, che tu sia all'undici di partenza o no", ha aggiunto l'allenatore spagnolo dei lusitani.

La sfida tra Portogallo e Turchia sarà anche un anticipo di derby della Madonnina. Da una parte Leao e dall'altra Calhanoglu: "Penso che Cala possa fare la differenza nella partita. Lo conosco, abbiamo giocato insieme a Milano. È un grande attaccante con una tecnica potente. E poi Yilmaz è molto veloce. Ma credo che tutta la loro squadra possa fare la differenza". "Non so se domani sarò titolare ma sono pronto.

Abbiamo giovani con molta qualità Petro Neto, Chico Conceição e Diogo Jota. Abbiamo una squadra nazionale molto forte".

