In campo alle 15 Ungheria-Svizzera DIRETTA

In campo alle 15 Ungheria-Svizzera, una sfida che potrebbe già valere il passaggio agli ottavi. A Colonia per il secondo match del girone A di Euro 2024, si giocano una parte importante della loro avventura nel torneo in Germania.

Il gruppo vede la Germania favorita con la Scozia candidata al ruolo di "cenerentola". Gli svizzeri vorrebbero approfittarne ma devono superare l'ostacolo ungherese. La squadra di Marco Rossi si è qualificata a Euro 2024 senza sconfitte, superando Serbia, Montenegro, Lituania e Bulgaria. L'allenatore italiano ha detto apertamente di "puntare alla qualificazione agli ottavi" e di "temere" soprattutto la Germania e la Svizzera. In particolare, ha ricordato che nell'ultimo Europeo l'obiettivo fallì per "la sconfitta iniziale con il Portogallo".

La Svizzera, invece, ha avuto un percorso meno agevole nelle qualificazioni: seconda nel Girone I con 17 punti, dietro la Romania che ne aveva 22. Il ct Murat Yakin ha fiducia nelle capacità realizzative di Zeki Amdouni. In porta andrà l'interista Sommer mentre a centrocampo ci sranno Zakaria, Freuler, Xhaka, Ndoye. In attacco da non sottovalutare anche il milanista Okafor ed Embolo. "Ho preparato le valigie per andare più lontano possibile in questi Europei. Il mio motto è 'partita per partita', quindi il nostro primo obiettivo è giocare bene domani e conquistare i tre punti" ha detto alla vigilia della gara d'esordio Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen e della Svizzera.

