Umberto Bossi ha votato questa mattina nel seggio allestito nella scuola di via Fabriano a Milano, vicino a via Bellerio, dove ha la residenza. Solo ieri l'ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi aveva riferito che il fondatore del Carroccio gli aveva detto che avrebbe votato per Marco Reguzzoni, ex capogruppo alla Camera della Lega ora in lista con Forza Italia.

