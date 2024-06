Forum ANSA con Fitto: 'Il caso Borghi è assolutamente chiuso'

"Giorgia Meloni ha avuto una richiesta unanime di rimanere alla presidenza dei conservatori che ha accettato, è un bel segnale". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto al Forum ANSA.



"Mi auguro di no ma il rischio c'è" perché "si considera questo appuntamento elettorale distante quando invece il voto di sabato e domenica prossima è fondamentale", ha detto il ministro Fitto replicando a chi gli chiedeva se ci sia rischio.



Ci sono state dichiarazioni che "hanno chiuso il caso e Giorgia Meloni è stata chiara su questo e lo stesso Salvini" per cui "lo ritengo un caso assolutamente chiuso", ha detto Fitto parlando delle polemiche legate alle affermazioni di Claudio Borghi sul capo dello Stato Sergio Mattarella

C'è un ernorme gap nel paese tra le regioni che non ha nulla a che fare con l'Autonomia differenziata che oggi è una sfida, ha affermato Raffaele Fitto parlando al Forum Ansa. Il ministro parla di "strumentalizzazioni" politiche su questo tema che non comporta "spaccature" nel paese e aiuta il riequilibrio territoriale.





"Nella maggioranza non ci sono differenze ma diverse sensibilità con proposte differenti che comunque portano ad una sintesi nella maggioranza. Nessuno ha mai messo in discussione l'unità della coalizione che è chiara".



"Non vogliamo urlare contro nessuno in Europa ma vogliamo cambiare la governance per costruire una'Europa che faccia meno cose ma bene e per dare una prospettiva alle nuove generazioni", ha detto Fitto.



"Vedo una grande coerenza tra il voto della commissione e quello" della delegazione di FdI Parlamento" sul nuovo Patto di Stabilità perché dal punto di vista istituzionale "si è trovato un punto di equilibrio che ha degli elementi positivi e alcuni che non ci convincono ma andava trovato un punto di equilibrio", ha detto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr. "La nostra delegazione parlamentare" - ha proseguito - ha votato perché l'obiettivo, l'ambizione è quello di modificarlo".

