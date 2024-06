Forum ANSA con Schlein: 'Siamo per una autonomia strategica dell'Ue nella Nato'

Forum ANSA con la segretaria del Pd Elly Schlein in vista delle elezioni Europee. Ad intervistarla il direttore dell'ANSA, Luigi Contu, e due giornalisti della redazione politica, Paola Lo Mele e Giampaolo Grassi.

"Vogliamo un'Europa federale, che completi un percorso di integrazione incagliato a metà negli egoismi nazionali - ha detto Schlein -. Non c'è una sola sfida che possiamo risolvere dentro i confini nazionali, dalle guerre alla sfida migratoria".

"Vogliamo che l'Europa continui con gli investimenti comuni. Un'altra ragione per cui vogliamo un Europa più integrata è che non vogliamo vedere i paradisi fiscali. Vogliamo un'Europa più sociale e più verde. Per questo dobbiamo superare l'unanimità e il diritto di veto", ha aggiunto la segretaria dem.

"Mai alleanze con il gruppo dei conservatori di Meloni né con il gruppo di Identità e democrazia, di cui fa parte Salvini - ha spiegato Schlein -. Questo è un impegno condiviso a Berlino con Scholz e con gli altri socialisti. Noi abbiamo il nostro candidato Schmit per sostituire Ursula von der Leyen. Noi ci battiamo affinché il gruppo socialista sia il primo gruppo nel Parlamento europeo". "Nessuna alleanza con l'estrema destra. Le destre nazionaliste per noi non si devono sedere a quel tavolo. È una cosa che diciamo chiaro a Ursula von der Leyen che in modo molto ambiguo ha lasciato una strada aperta alle destre nazionaliste. Per noi è inaccettabile".

"Siamo per una autonomia strategica dell'Ue nel seno dell'Alleanza atlantica. Ma il presupposto che è mancato è una vera politica estera comune dell'Unione europea", ha aggiunto al forum ANSA.

"Non si è mai visto un attacco così frontale al presidente della Repubblica il giorno del 2 giugno. Un attacco molto grave. È grave che Salvini non abbia preso le distanze, oggi sta provando a correggere il tiro arrampicandosi sugli specchi. Grave che siano passate tutte queste ore senza che la presidente del Consiglio prenda posizione su questo attacco senza precedenti".

"È un errore quello di puntare sempre tutto su di sé - ha aggiunto Schlein al forum ANSA rispondendo a una domanda sulla riforma del Premierato -. Meloni confonde una questione personale con una questione costituzionale. Dietro quel decidete voi c'è un grande decido io. Avevamo offerto alla premier di cambiare la legge elettorale, ma questa cosa non le interessa. Da capa di un partito personale si tiene molto stretta le liste bloccate".

"L'asticella porta jella. È importante che aumenti la partecipazione al voto", ha spiegato Elly Schlein rispetto ad una eventuale asticella da raggiungere per i Dem alle elezioni europee.

"Sostengo il sindaco di Bologna Lepore. Penso che esporre la bandiera non significhi in alcun modo sostenere il terrorismo. Fare l'equivalenza tra Hamas e il popolo palestinese non aiuta a isolare Hamas", ha poi detto la segretaria del Pd a chi chiedeva se ritenesse giusta la scelta del sindaco del capoluogo dell'Emilia Romagna di esporre la bandiera palestinese da una delle finestre del Comune.

"Sulla Palestina ci sono state mozioni diverse delle opposizioni ma sempre voti incrociati. Continueremo a essere collaborativi con le opposizioni. Il cessate il fuoco è un passo necessario. Vogliamo un protagonismo dell'Ue sulla soluzione dei 'due popoli e due stati'. È il tempo di riconoscere uno stato dei palestinesi, questa è la posizione che stiamo portando avanti".

"Mi sono candidata per arrivare al miglior risultato possibile, per cambiare l'Europa e per creare l'alternativa in Italia. Il Pd sta correndo compatto in queste elezioni, c'è un bel clima. Speriamo di uscirne rinfrancati", ha ancora aggiunto Schlein rispondendo a una domanda sulla sua candidatura alle prossime elezioni europee.

"Tarquinio è un candidato indipendente e autorevole, che ringrazio. Sulla Nato il Pd ha una sua linea di politica estera che è fatta dalla segretaria del Pd e non dai candidati indipendenti".

IL FORUM www.ansa.it.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA