Report di Scomodo, 'il 65% dei giovani italiani è europeista'

Il 65% di giovani italiani under 35 si dichiara 'europeista' o 'fortemente europeista'. È questo il dato che emerge dai questionari condotti dalla rivista Scomodo, il progetto editoriale composto da persone under 30. La ricerca, sostenuta dalla Fondazione Friedrich Ebert e portata avanti in vista delle elezioni europee dell'8-9 giugno, è stata presentata a Roma nella sede della Stampa Estera e si basa sulla risposta di circa 10mila under 35 e sull'analisi di 168mila post su X e quasi 90mila lanci di agenzia con il dataset ANSA.

Le risposte mostrano come il sentimento europeista sia diffuso tra i giovani tanto che il 53% considera come un 'evento terribile' o 'negativo' l'ipotesi dell'uscita dell'Italia dall'Unione europea. Un dato che, secondo il direttore del Campo ricerca Giacomo Stroppa, è "connesso alle conseguenze dirette che ha avuto la Brexit sul Regno Unito nel 2020".

L'identità europea si percepisce anche osservando che il 40% degli under 35 'si sente tanto italiano quanto europeo'. Ma i questionari fanno emergere anche un sentimento di sfiducia nei confronti dei leader italiani che, secondo l'83%, 'li rappresentano per niente o poco all'interno dell'Unione Europea'. Un riscontro "particolarmente preoccupante" per la direttrice editoriale Cecilia Pellizzari, che testimonia il bisogno di "una generazione inascoltata, in cui le proprie istanze e preoccupazioni vengono ancora prese troppo poco sul serio dalla politica".

Una visione testimoniata anche da quel 2% di intervistati che dichiara di avere più fiducia nelle istituzioni italiane che in quelle europee. In generale, comunque, la visione è pessimista: il 39% sostiene di avere 'scarsa fiducia' sia nella classe politica italiana che in quella europea.

Le risposte sul senso di identità europeo variano a seconda dell'origine della famiglia. Chi ha almeno un genitore proveniente da un altro Paese dell'Ue 'si sente più europeo che italiano', mentre la percentuale più alta di persone che si identificano come 'solo europea' si osserva 'tra coloro che hanno almeno un genitore che proviene da un Paese extra Ue'. Infine il 76,9% degli intervistati si dichiara 'per niente d'accordo' con la frase 'i flussi migratori da Paesi extra Ue rappresentano una minaccia per l'identità europea'.



'Il 94% di under 35 è preoccupato per il cambiamento climatico'

Il 94% degli under 35 italiani si dice preoccupato per il cambiamento climatico. La crisi climatica è la prima preoccupazione dei giovani per il futuro "che, di questo futuro, anche solo per una questione anagrafica, saranno i principali protagonisti", commenta Giacomo Stroppa, direttore del Campo ricerca. Subito dopo l'apprensione degli under 35 si dirige verso l'aumento dei prezzi (90%) e la salute mentale (83%), dato - quest'ultimo - associato "a una diffusa condizione di precarietà del lavoro", sottolinea Edoardo Bucci, direttore editoriale della rivista.

Da evidenziare anche il gap tra Nord e Sud: chi vive nel meridione e nelle Isole mostra valori di preoccupazione più alti per tutti i temi, in particolare per la disoccupazione che raggiunge 3,4 punti (su una scala da 1 a 4), superiore di quasi mezzo punto rispetto alle persone intervistate nel Nord Ovest. In vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, ai giovani è stato chiesto anche quali fossero secondo loro i valori cardine dell'Europa. Al primo posto, con il 74%, si trova la libertà di movimento, che stacca di oltre 30 punti (43%) il risultato di democrazia, e di più di 45 punti il welfare sociale, fermo al 28%. Il pacifismo è considerato prioritario solo dal 15% degli under 35. In vista del voto, il 60% dei giovani è convinto che ci si dovrebbe concentrare di più "sui temi dell'Ue" mentre le europee "spesso sembrano essere dominate dalle dinamiche delle elezioni politiche nazionali".

'Niente patti Ue con chi non rispetta i diritti umani'

I diritti umani sono al centro dei pensieri dei giovani europei: il 73% sostiene che sia importante che l'Unione europea faccia accordi economici solo con Paesi che li rispettano. Secondo l'ampia maggioranza degli intervistati, il rispetto dei diritti umani deve essere alla base di 'accordi economici con Paesi esteri' e questo evidenzia 'la forte sensibilità delle nuove generazioni verso i diritti civili e sociali'. In questo contesto, si legge nel report, c'è un 'consenso trasversale nel voler integrare questi criteri nell'agenda politica dell'Unione', istituzione che viene percepita 'non solo come unione economica, ma anche come entità impegnata nel promuovere e difendere i diritti fondamentali delle persone a livello globale'.

Secondo Edoardo Bucci, co-fondatore di Scomodo e direttore editoriale della testata, da questi dati "emerge una forte sensibilità" dei giovani "sul rispetto dei diritti umani e civili in un contesto globale ed è evidente la spinta delle nuove generazioni nel richiedere un impegno politico" che vada in questa direzione. È d'accordo Cecilia Pellizzari, direttrice editoriale, che osserva come questa "forte sensibilità finisca spesso per non trovare una rappresentanza in dinamiche politiche partitiche".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA