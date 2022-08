F1: Belgio; Ferrari Sainz davanti in prime libere, poi Leclerc

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Ferrari padrona nelle prime libere del Gp del Belgio a Spa. Miglior tempo per Carlos Sainz in 1'46''538 davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc (1'46''607) e alla Red Bull di Max Verstappen (1'46''755).

Quarto tempo per la Mercedes di George Russell (1'47''396), mentre è solo nono Lewis Hamilton in 1'48''420. Pioggia nel finale di FP1, in precedenza problemi elettrici per la Haas di Magnussen. (ANSA).