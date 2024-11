Morto con 3 ferite al collo nel Piacentino, indagano Carabinieri

Un uomo di 42 anni di nazionalità albanese è morto nel tardo pomeriggio di oggi a causa di tre profonde ferite al collo. È accaduto davanti a un bar di Bettola, un piccolo paese in provincia di Piacenza. Qui sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trovato a terra riverso in un lago di sangue, morendo dopo pochi minuti. I Carabinieri stanno indagando, alla ricerca di testimoni. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di una aggressione da parte di un altro uomo del quale però al momento non vi è traccia.





