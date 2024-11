Giovane accoltellato, si salva rifugiandosi in una pizzeria

Un giovane è stato accoltellato intorno alle 21 a Modena nell'area del parco Novi Sad, non molto lontano dal centro storico della città emiliana. La vittima, a quanto si apprende, sarebbe stata colpita da almeno due fendenti, uno alla schiena ed un altro alla pancia. Il giovane si sarebbe salvato dall'aggressione rifugiandosi in una vicina pizzeria, da dove i titolari hanno chiamato il 118 e la Polizia.

Ad aggredirlo sarebbero stati altri due giovani e fra le ipotesi c'è quella della rapina.

La vittima sarebbe stata infatti avvicinata dai due che gli avrebbero intimato di consegnare il cellulare. Al rifiuto, i fendenti. Sul posto 118, Polizia e Carabinieri. Il ferito risulterebbe in gravi condizioni ma a quanto pare non in pericolo di vita, almeno questo una volta soccorso sul posto dai sanitari. A breve distanza da dove è avvenuto l'accoltellamento questa sera, nella primavera dello scorso anno un giovane pakistano, di 16 anni, aveva perso la vita colpito da diversi fendenti nel corso di una rissa.



