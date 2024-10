Una studentessa di 17 anni rivela abusi in un tema, due indagati

Gli abusi subiti durante uno stage di un mese per la scuola, li aveva rivelati solo in un tema. "Hanno trovato delle scuse per toccarmi", aveva scritto. La sua professoressa di italiano, dopo avere corretto il compito, ne aveva parlato con lei e poi con il dirigente scolastico, il quale aveva infine segnalato il caso alla Procura.



Per quanto lamentato da una studentessa 17enne di un istituto del Ravennate, a due giovani di 23 anni responsabili della cucina di un locale, sempre del Ravennate e difesi dagli avvocati Gian Luigi Manaresi e Paola Converti, è stato notificato un avviso di conclusione indagine a firma del Pm Lucrezia Ciriello per violenza sessuale aggravata dalla minore età della studentessa.



La vicenda, come riportato dal Resto del Carlino, è maturata a inizio anno anche se il caso è emerso solo in seguito alla correzione del tema. La ragazzina, sentita dalla apposita sezione della squadra Mobile della polizia di Ravenna, aveva confermato gli abusi accaduti a suo avviso in parte nella cucina del locale e in parte su un'auto.



