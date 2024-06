Mafalda e Paperino tra i protagonisti di Cartoon club a Rimini

Da Paperino a Mafalda, da Lupo Alberto a Hello Kitty, passando per il Grande Mazinga e Ken il Guerriero. Indimenticabili protagonisti di cartoon, anime e fumetti, amati da generazioni di bambini, e non solo, saranno le 'stelle' della 40/a edizione di Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games, in programma a Rimini dal 15 al 21 luglio.

Il festival prevede proiezioni di cortometraggi e lungometraggi animati, concorsi, mostre, incontri, laboratori didattici e spettacoli. Una programmazione che sarà arricchita, come di consueto, da numerose iniziative dedicate ad anniversari e momenti particolari di alcune icone. Sei anniversari per celebrare altrettanti personaggi che hanno fatto la storia dell'animazione e del fumetto, in Italia e nel mondo: Paperino (90 anni), Mafalda (60 anni), Lupo Alberto, Hello Kitty, il Grande Mazinga (50 anni) e Ken il Guerriero (40 anni della serie animata). Tra gli ospiti il sensei Junichi Hayama, Silver, Moreno Burattini e Marco Verni.

Mafalda, creatura nata dalla matita dell'autore argentino Quino, dal 5 luglio al 15 settembre sarà protagonista, ai bagni dal numero 101 al 151, della mostra "Una bambina dalla parte delle donne", in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini, con oltre 200 pannelli con i suoi fumetti. 'Buon compleanno Paperino, 90 cose che dovete sapere del papero!' è in programma il 19 luglio nell'Arena Francesca di piazza Malatesta. Il 20, alla Palazzina del turismo in piazzale Fellini, conversazione con Silver, al secolo Guido Silvestri, genio della comicità a fumetti e "papà" del famoso lupo blu. Junichi Hayama, famoso character design e tra i principali animatori giapponesi viventi, il 20 parlerà di Ken il Guerriero a 40 anni dall'esordio della serie animata. In programma tra l'altro un tributo al Grande Mazinga, pilastro dell'animazione giapponese, e un incontro con gli autori di Zagor.



