A Forlimpopoli torna dal 22 al 30 giugno la Festa Artusiana. Nove giorni che la cittadina romagnola dedica, per il 28esimo anno, al suo più noto e amato cittadino. Un modo per celebrare le molteplici sfaccettature della cucina italiana, candidata a patrimonio immateriale culturale dell' umanità all'Unesco. La rassegna si apre sabato 22 giugno alle 17.30 con il convegno 'La cucina italiana nel mondo', coordinato da Massimo Montanari, presidente del comitato scientifico di Casa Artusi. Poi spazio agli show cooking ogni sera alle 20 in piazza Pompilio con tanti chef protagonisti della cucina romagnola. Domenica 23 giugno alle 20 in piazza Fratti verrà assegnato il premio Marietta, assegnato a cuochi professionisti.

"L'Artusi, autore del testo sacro della cucina italiana, era originario di Forlimpopoli e da 28 anni la città lo celebra attraverso questa festa organizzata da Casa Artusi con un percorso di promozione di valorizzazione della cultura enogastronomica nazionale", spiega l'assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini.

"Questa festa è diventata anche un appuntamento turistico - aggiunge -: ci sono tantissime persone che anche appositamente vengono in Romagna per partecipare alla festa, ai laboratori, ai convegni e alle conferenze e naturalmente anche a degustare il buonissimo cibo che viene proposto". Un appuntamento che la Regione Emilia-Romagna "sostiene con convinzione", tanto che "le Mariette, le signore che cucinano e che soprattutto producono la pasta, spesso sono state ambasciatrici della cucina emiliano romagnola nel mondo".



