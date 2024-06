Taglio senza permessi di 120 alberi scoperto dai forestali

Un taglio non autorizzato di 121 piante di diverse specie, per la maggior parte olmi, è stato accertato dai carabinieri del nucleo forestale di Comacchio (Ferrara), intervenuti in località Marozzo, comune di Lagosanto, dopo una segnalazione delle guardie nazionali zoofile. Su un argine del Po di Volano, è stato verificato l'abbattimento di alcuni filari alberati, senza autorizzazione.

I forestali hanno denunciato una persona per violazione della normativa speciale a tutela dei beni culturali e del paesaggio e lo hanno multato per oltre 7.000 euro.



