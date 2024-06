"Sostengo il sindaco di Bologna Lepore. Penso che esporre la bandiera non significhi in alcun modo sostenere il terrorismo. Fare l'equivalenza tra Hamas e il popolo palestinese non aiuta a isolare Hamas". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al forum ANSA rispondendo a chi chiedeva se ritenesse giusta la scelta del sindaco del capoluogo dell'Emilia-Romagna di esporre la bandiera palestinese da una delle finestre del Comune.

