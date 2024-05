Il fondo Pascoli/Marcovigi arriva all'Ateneo di Bologna

Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna hanno siglato un accordo per dare il via a un progetto di riordino e valorizzazione del carteggio tra Giovanni Pascoli e l'amico avvocato bolognese Raffaello Marcovigi, per le cui nozze il poeta raccolse nel 1891 la prima edizione di 'Myricae'. Il Fondo Marcovigi/Pascoli contiene un importante nucleo di lettere inviato dal poeta a Marcovigi e copre un periodo significativo della vita di Pascoli, dagli anni di studio a quelli della cattedra a Bologna, fino alla morte nel 1912.

Il Fondo - arricchito da un ulteriore scambio epistolare tra Marcovigi e la sorella del poeta, Maria Pascoli - potrà in futuro essere consultato da ricercatori e studiosi e, in seguito, conosciuto anche dal pubblico più ampio attraverso un volume e una mostra. Non mancano testi poetici, in italiano e latino, che permettono di ricostruire alcuni passaggi cruciali della vita universitaria del poeta.

In virtù dell'accordo la Regione metterà a disposizione competenze specifiche in materia di schedatura archivistica, mentre l'Ateneo avvierà un progetto di riordino, studio e valorizzazione del fondo, accompagnato dalla trascrizione testuale e dalla digitalizzazione integrale dei documenti. "Con l'acquisizione del fondo Marcovigi - afferma il Rettore Giovanni Molari - il patrimonio dell'Ateneo si arricchisce di documenti preziosi per far luce sulla vita di Giovanni Pascoli, poeta illustre, ma anche studente e docente eccellente dell'Alma Mater". Per l'assessore regionale alla cultura, Mauro Felicori, "l'acquisizione rappresenta al meglio l'attuazione delle politiche per il patrimonio culturale messe a punto in questi anni dall'Assessorato: acquisire fondi di grande rilevanza per il patrimonio culturale regionale, restituirli alla fruizione pubblica e valorizzarne i contenuti con interventi di descrizione e digitalizzazione. Daremo continuità a questo tipo di acquisizioni".

