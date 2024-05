Donna trovata morta in casa a Bologna, indagini sul decesso

Una donna di circa 40 anni è stata trovata morta nel pomeriggio in un'abitazione di via San Carlo, nel centro di Bologna. Al momento non è chiaro se si tratti di un decesso per cause naturali o di altra natura. Sul posto è intervenuta la Polizia, che è rimasta per alcune ore nell'appartamento: un lungo sopralluogo necessario, a quanto sembra, per svolgere tutte le verifiche e accertare le circostanze della morte.

Presente anche personale della Scientifica. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe una donna di origine straniera che viveva da sola.



