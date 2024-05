Colapesce Dimartino il 6 settembre a 'Imola in Musica 2024'

'Imola in Musica 2024' scalda i motori e in vista della stesura del programma definitivo annuncia gli artisti che si esibiranno nel concerto di venerdì 6 settembre, alle 21.30 in piazza Matteotti, a ingresso libero: si tratta di Colapesce Dimartino, che proporranno il tour 'Lux Eterna Beach estate 2024'. Organizzato dall'assessorato comunale alla Cultura, il festival si svolgerà dall'1 all'8 settembre, coinvolgendo decine di luoghi della città: il programma completo verrà presentato nella seconda metà di luglio.

"Sarà un'occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana, un momento di condivisione e gioia che coinvolgerà tutta la comunità", commenta l'assessore Giacomo Gambi. "Colapesce e Dimartino sono artisti di grande talento, conosciuti per il loro stile unico, caratterizzato da testi profondi e melodie coinvolgenti. Sarà una serata di emozioni, divertimento e buona musica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA