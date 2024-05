Antoniano compie 70 anni, tre milioni di pasti distribuiti

Oltre 3 milioni di pasti distribuiti dal 1954 ad oggi alla mensa Padre Ernesto di Antoniano a Bologna; oltre 1.500 famiglie aiutate lo scorso anno (+11,3% rispetto al 2022) dalla campagna Operazione Pane a sostegno delle mense francescane attiva con 25 sedi in Italia e nel mondo; 800 pazienti accolti nel 2023, per un totale di oltre 9.800 ore di terapia, dal Centro Antoniano Insieme a supporto dei più giovani con disabilità fisiche e cognitive; fino al 30 giugno attiva la Campagna di Numerazione Solidale '70 anni di pasti in Antoniano' per sostenere l'attività attraverso il numero 45538.

Il 13 giugno Antoniano compie 70 anni, sette decenni di successi e di crescita costante, sempre in nome dei valori francescani sulle cui basi è fondato: musica, arte, cultura, teatro e, soprattutto, solidarietà, a partire dal pane e dai pasti messi a disposizione dei più svantaggiati. Lo stesso giorno del 1954, a un anno dalla posa della prima pietra e nella giornata dedicata a Sant'Antonio, venivano inaugurati a Bologna la mensa per le persone in difficoltà e il Cinema-Teatro nati dal desiderio di padre Ernesto Caroli di impegnarsi per coloro che vivevano in povertà, di offrire loro pane, beni di prima necessità e servirli "come al ristorante", oltre che di dare spazio alla musica valorizzando il talento dei più giovani.

Dalla fine degli anni Cinquanta alla distribuzione dei pasti e alle attività di carità si sono affiancate due nuove realtà, da allora legate a doppio filo alla storia e all'evoluzione di Antoniano: lo Zecchino d'Oro, nato nel 1959, e il Piccolo Coro fondato nel 1963 da Mariele Ventre e dal '95 diretto da Sabrina Simoni. Le due realtà, fin dalla loro creazione, sostengono i numerosi progetti solidali attivi su tutto il territorio nazionale, aiutando ad ampliare la rete di mense francescane che, in Italia e nel mondo, offre pasti e aiuto. "In questi settant'anni non abbiamo chiuso un solo giorno, non abbiamo mandato mai via nessuno senza un pasto caldo", dice fra Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano. "Il 13 e 14 giugno a Bologna racconteremo un po' di storia e storie di vita e condivideremo il senso più alto e profondo della riapertura del nostro cinema teatro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA