'Willy Branchi, l'ultima verità', un podcast sul cold case

Diventa un podcast il cold case di Vilfrido Luciano Branchi, per tutti Willy, il 18enne assassinato lungo l'argine del Po a Goro, nel basso ferrarese, 36 anni fa.

Si intitola 'Willy Branchi, l'ultima verità': oggi, martedì 28 maggio, la prima delle otto puntate in uscita ogni martedì - di Qn-Resto del Carlino, L'autore del podcast, interamente scritto e narrato, è il giornalista del Resto Carlino Nicola Bianchi (supervisione del vicedirettore Valerio Baroncini, regia e montaggio di Marco Santangelo). Un excursus che parte proprio dal ritrovamento del corpo, all'alba del 30 settembre 1988, a due passi dal fiume Po e arriva fino alle ultime svolte investigative, con l'occhio di Procura e carabinieri del Nucleo investigativo di Ferrara puntato verso un sessantenne del Veneto. Pluripregiudicato (anche una condanna per il tentato omicidio del padre nel 1992), tossicodipendente e, come scrive il Resto del Carlino, con vecchi problemi psichiatrici.

Una vicenda nera, quella di Willy, fatta di bugie, omertà e silenzi per coprire l'assassinio, che vede oggi tre persone iscritte per omicidio in concorso e altre otto per falsa testimonianza.

Nel podcast si parla a lungo anche della figura di Valeriano Forzati, l'ultima persona che venne vista assieme a Willy la notte tra il 29 e 30 settembre 1988, e unica fino a oggi ad essere finita a processo per omicidio, poi completamente prosciolta. Nelle otto puntate ci sono tante interviste esclusive, e che aprono scenari legati al mondo della droga e della pedofilia. Tra queste quelle di parenti e amici del ragazzo, di pluripregiudicati, avvocati, giornalisti, medici legali, forze dell'ordine e molti altri. Il podcast si potrà ascoltare sui siti di Qn e Resto del Carlino, o trovare nelle principali piattaforme, da Spotify a Google.



