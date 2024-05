Studente di 17 anni accoltellato sull'autobus nel Bolognese

Uno studente di 17 anni è stato accoltellato sull'autobus mentre stava andando a scuola da un 18enne che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese. E' successo lo scorso lunedì, a bordo del mezzo della linea 247 Imola-Alberino.

Il 18enne, in base a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, non avrebbe accettato un rimprovero da parte dello studente minorenne che gli aveva chiesto di non allungare le gambe sui sedili del bus. Ha estratto un coltello e ha ferito il 17enne al volto e il fendente per poco non arrivava anche all'occhio. Lo studente è sceso con il viso coperto di sangue, ha raggiunto la scuola dove il dirigente scolastico ha poi chiamato i genitori.

Il ragazzo è stato medicato all'ospedale: per lui prognosi di 10 giorni. Il 18enne, con precedenti alle spalle per rapina aggravata e lesioni personali in concorso, è stato identificato dai carabinieri e denunciati per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.



