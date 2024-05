Sedicenne ucciso a Modena, estradato un 24enne arrestato in Uk

Si è completata ieri l'estradizione dal Regno Unito di un 24enne pachistano, accusato dalla Procura e dai carabinieri di Modena di essere l'autore, insieme a due connazionali, dell'omicidio a coltellate di un 16enne, durante una rissa nel parco 'Novi Sad', il 31 marzo 2023. L'indagato oggi compare davanti al Gip di Modena per l'interrogatorio di garanzia e, subito dopo, davanti al giudice per l'udienza preliminare.

Il 24enne risponde anche di un duplice tentato omicidio, durante la stessa rissa. Un altro indagato, apparentemente minorenne e che poi si è accertato essere maggiorenne, era stato individuato il 16 giugno 2023, rintracciato di rientro a Modena.

Il 24enne era stato invece arrestato il 25 luglio in Inghilterra, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale.

Prima dell'estradizione, la Procura modenese ha notificato al giovane una serie di atti, così da poter celebrare l'udienza preliminare prima della scadenza della custodia in carcere. In udienza, oltre al secondo giovane, viene trattata anche la posizione del terzo complice, dichiarato latitante.



