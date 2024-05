A Carpi le riprese per serie tv ispirata a vicenda Saman

Il centro storico di Carpi, nel Modenese, sarà il set - da domani a mercoledì - per le riprese della serie televisiva in quattro puntate 'Estranei', destinata a Rai2 e liberamente ispirata alla vicenda di Saman Abbas. La lavorazione dell'opera il cui titolo è provvisorio , spiega il Comune di Carpi sul suo sito web, "è in corso da un mese a Correggio, dove la troupe ha fatto casting e campo-base".

Le riprese dovrebbero svolgersi martedì e mercoledì ma, sottolinea il comune emiliano, già da domani saranno in vigore modifiche temporanee al traffico nei luoghi interessati all'allestimento del 'villaggio' televisivo.

"Fra i protagonisti di 'Estranei' - viene evidenziato ancora - Giulio Scarpati, Elena Radonicich, Ricky Memphis e Isabella Ferrari: non è noto al momento chi fra questi interpreti sarà sul set carpigiano. La regia è firmata da Cosimo Alemà e la produzione ha avuto il patrocinio dell'Amministrazione comunale".

Le zone interessate saranno una parte di piazza dei Martiri, corso Cabassi, Teatro Comunale e piazzale Re Astolfo e viale Carducci per la sosta dei vari mezzi necessari alla produzione.





