Il Genoa batte 2-0 il Bologna ma al Ferraris festeggiano tutti

Il Genoa batte 2-0 il Bologna nell'ultima gara della stagione ma a far festa sono tutti. La squadra di Gilardino conquista i tre punti grazie alle reti di Malinovskyi e Vitinha, una per tempo, in un anno straordinario; mentre gli uomini di Thiago Motta si godono la qualificazione in Chamapions League e vengono comunque festeggiati dagli oltre mille tifosi che li hanno seguiti a Genova.

Parte bene il Genoa che al 13' trova il gol del vantaggio con Malinovskyi con un rasoterra di precisione che colpisce il palo ed entra in rete. Al 14' della ripresa arriva il raddoppio: contropiede di Gudmundsson che apre a destra per Vitinha, diagonale a scavalcare Ravaglia e palla in rete. Nel finale i saluti delle due curve ai giocatori con Thiago Motta, promesso alla Juventus per la panchina dei bianconeri, che commosso abbraccia i suoi calciatori per l'ultima volta.



