Manuel Agnelli e Dardust tra protagonisti del Wmf Music Fest

Manuel Agnelli, Dardust, Colapesce Dimartino, Gaia, Fatoumata Diawara e la vincitrice dell'ultima edizione di X Factor, Sarafine, saranno tra i protagonisti del Wmf Music Fest - a BolognaFiere dal 13 al 15 giugno - nell'ambito di We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione. In programma concerti, performance live, buskers, acoustic solo, show e intrattenimento, con Rolling Stone Italia in veste di media partner. "Ogni anno con il Wmf - spiega il suo ideatore, Cosmano Lombardo - diamo ampio spazio alla musica e agli artisti che ne sono creatori, affermati ed emergenti. Siamo orgogliosi della line up a disposizione del pubblico: artisti di calibro internazionale che utilizzano questo strumento per veicolare messaggi importanti utilizzando un linguaggio davvero universale e spesso innovativo. Sarà un viaggio tra culture e tradizioni musicali che parte dall'Africa e arriva sino alla folk music europea contemporanea". Sui palchi ci saranno anche numerosi artisti emergenti ai quali ogni anno, attraverso call e contest, viene data l'opportunità di esibirsi dal vivo e di ottenere visibilità presso un pubblico internazionale.



