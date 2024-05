Estate di arte e storia per conoscere la Certosa di Bologna

Torna dal 24 maggio al 2 novembre 'Calendario estivo. Certosa di Bologna', la rassegna di eventi culturali curata dal Museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civici, con il contributo di Bologna Servizi Cimiteriali, per valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e architettonico racchiuso nel Cimitero Monumentale, la cui rilevanza culturale è stata sancita da Unesco con l'iscrizione nel 2021 nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell'umanità nell'ambito del progetto Portici di Bologna. Giunta alla sedicesima edizione, la manifestazione si è affermata come una delle più importanti iniziative per il recupero e la valorizzazione del sito monumentale, sostenuta dal Comune dal 1999. La rassegna prende avvio in concomitanza con la Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei (25 maggio - 2 giugno), quest'anno dedicata al tema dei cimiteri come luoghi per la sostenibilità ambientale. Sono 79 gli appuntamenti in cartellone che intrecciano arte, storia, teatro, musica e danza per immergersi nella città della memoria e scoprirne le bellezze e i segreti, tra visite guidate, passeggiate artistiche, lezioni animate, percorsi, concerti e spettacoli, di cui oltre 50 fruibili nelle ore serali. Novità di quest'anno sono due esposizioni che, nella stagione autunnale, arricchiranno la programmazione per proseguire le suggestioni della Certosa al di fuori dei suoi confini.

