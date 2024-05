Nipote svuota il conto dello zio, sequestro di mezzo milione

Approfittando della età avanzata e delle condizioni di salute dell'anziano zio, si era fatta fare una delega per operare sul suo conto corrente e lo ha completamente ripulito. La donna, una 69enne bolognese, è stata indagata per circonvenzione di incapace dai carabinieri del nucleo investigativo di Bologna, che le hanno sequestrato oltre mezzo milione di euro.

L'indagine è stata avviata circa un anno fa dopo che la figlia del 94enne proprietario delle somme, rientrata a Bologna dall'estero dove vive in occasione del funerale del padre, ha scoperto che sul conto del genitore erano stati eseguiti diversi movimenti bancari, tra cui prelievi, bonifici nazionali e internazionali e trasferimenti di titoli, per centinaia di migliaia di euro. Alla fine il saldo era di appena 100 euro.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno scoperto che, qualche anno prima della morte dell'anziano, la nipote lo aveva indotto a farle una delega, che la autorizzava a operare incondizionatamente sul conto corrente. Nei giorni scorsi il Gip ha così disposto il sequestro preventivo della somma di 521.520 euro trovati nella disponibilità della 69enne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA