Il 5 settembre a Bologna apre Grand Tour Italia di Farinetti

Aprirà il 5 settembre 2024 Grand Tour Italia, la versione rivista del parco agroalimentare Fico Eataly World di Bologna, chiuso dallo scorso febbraio. La data ufficiale, dopo lo slittamento di aprile, è stata annunciata oggi in conferenza stampa dal patron Oscar Farinetti, che ora detiene il 100% della società di gestione del nuovo progetto.

"Abbiamo creato una maniera più semplice di capirlo - spiega Farinetti nel giro di anteprima con la stampa - In Fico c'era una narrazione della biodiversità italiana orizzontale, dall'agricoltura alla trasformazione, fino alla cucina e al piatto; qui invece in Gran Tour c'è una narrazione verticale della biodiversità italiana attraverso le 20 regioni, partendo dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, per vedere come le varie regioni interpretano il cibo".

Si presenta con un mea culpa esplicito Farinetti: "Ho sbagliato e adesso lo aggiustiamo - dice - Non conosco un imprenditore che non abbia mai sbagliato. Qui sono stati fatti errori, tutti miei. È anche una questione di onore per me.

Leonardo da Vinci diceva che sbagliava 6 opere su 10, anche per me è stato così. Questo rimane un incompiuto e cerchiamo di compierlo, ce la metteremo tutta".

Si punta a 1,5 milioni di visitatori il primo anno: "Dobbiamo arrivare a 30 milioni di euro di fatturato nel 2025 poi prevediamo una crescita minima dal 3 al 5 per cento - auspica - l'investimento per rifarlo è stato importante, circa 15 milioni di euro, tutto dalla nostra società di famiglia". Per quanto riguarda i lavoratori, c'è l'impegno a tenere i circa 100 tra diretti e legati a società partner attuali e "a raddoppiare", rassicura il patron.



