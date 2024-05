Vera Gheno dialoga sul giornalismo in Salaborsa a Bologna

Sarà la linguista e scrittrice Vera Gheno l'ospite, il 23 maggio, dell'ultimo appuntamento del ciclo di incontri sul giornalismo promosso dal Master in giornalismo dell'università di Bologna, 'Cinque pezzi buoni', alle 19 in piazza coperta di Salaborsa.

Sociolinguista e traduttrice dall'ungherese, Gheno ha collaborato per vent'anni con l'Accademia della Crusca. Insegna all'Università di Firenze. È autrice di articoli scientifici e divulgativi e conduce, per 'Il Post', il podcast Amare parole.

Si occupa prevalentemente di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità e inclusione, anche linguistica.

Il ciclo di incontri è nato dalla collaborazione tra il Master in giornalismo dell'università di Bologna e la Biblioteca Salaborsa. La rassegna chiede agli ospiti di concentrarsi su alcuni esempi d'informazione autentica, libera, capace di interpretare lo spirito del tempo. Gli ospiti riflettono su esempi di buon giornalismo provenienti da più media, spaziando dalla cronaca alla scienza, dalla storia alla geopolitica. Prima di Gheno erano intervenuti il filosofo Andrea Colamedici, l'avvocata Cathy La Torre, lo sceneggiatore Fabio Bonifacci e lo scrittore Paolo di Paolo. A dialogare con Gheno sarà Sofia Centioni, praticante giornalista e allieva del master, introdotta dal direttore Fulvio Cammarano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA