Il Bologna domina ma alla Juve bastano 15' per pareggiare 3-3

Il Bologna domina e dà spettacolo per 75 minuti al Dall'Ara mettendo sotto per 3-0 la Juventus, ma i bianconeri alla prima di Montero sulla panchina si svegliano negli ultimi 15' e pareggiano per 3-3 una partita che sembrava persa.

I felsinei di Thiago Motta vanno avanti grazie ad una doppietta di Calafiori e ad un gol di Castro. La Juve, passata al 4-3-3 nella ripresa, deve ringraziare Chiesa, Milik e Yildiz.

In classifica non cambia nulla: felsinei terzi a pari punti con i bianconeri a 68 punti ma con l'Atalanta, ferma a 66, che deve ancora giocare una partita con la Fiorentina.



