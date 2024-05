F1: Sainz, non sono contento, è stato un weekend difficile

"Non sono contento, perché è stato un weekend molto difficile per me. Ieri dopo la qualifica abbiamo visto un paio di problemi con la macchina che sicuramente oggi non ci hanno aiutato. Dobbiamo investigare con calma e vedere cosa possiamo cambiare, perché così a Monaco non soffro i problemi che avevo oggi. Da lì in poi sono convinto che recupereremo il ritmo".

Lo ha detto Carlos Sainz, commentando il suo quinto posto nel Gran Premio di Imola. ""Penso che Charles abbia fatto una bella gara, era lì con un buon passo. Vuol dire che in gara siamo ancora lì, non so se più vicino ma siamo lì. Vuol dire che la cosa più importante è la qualifica in questo tipo di circuiti, perché se parti davanti finisci davanti. La qualifica per il momento è il punto debole della macchina che dobbiamo andare a cercare", ha aggiunto il pilota spagnolo.

Il ferrarista è ottimista in vista del Gp di Montecarlo: "Monaco è una pista così particolare che penso che delle prime quattro macchine tutte possono vincere con un buon giro di qualifica. È quello che andremo a cercare. La Q3 lì sarà un bel momento, perché spero che saremo tutti tirati e sarà una bella qualifica".



