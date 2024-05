Alluvione: Bonaccini, il governo acceleri con i fatti

"Suggerirei al governo di contenere le parole e accelerare coi fatti. Dopo un anno dall'alluvione servirebbe più umiltà e meno arroganza". Lo dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini dopo che il viceministro Galeazzo Bignami ha annunciato che il governo inserirà presto i rimborsi per i beni mobili, come più volte assicurato dagli esponenti del governo.

"Lo chiediamo da un anno esatto - dice Bonaccini - ma ne abbiamo già sentite troppe e viste troppo poche in tutto questo tempo. Quindi aspettiamo i fatti. Anche perché, per fare un esempio, la legge prevede da ormai cinque mesi il credito d'imposta per i rimborsi, ma come sanno tutti i romagnoli quell'istituto non è ancora attivo, né sappiamo quando lo sarà.

Così come, per fare un altro esempio, risale al gennaio scorso l'accordo di destinare 1,2 miliardi del Pnrr alla ricostruzione della Romagna ma, anche qui, dopo molti mesi, non è ancora arrivato un solo euro".



