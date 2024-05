Il Pride torna a Modena sabato 25 maggio

A cinque anni dalla prima edizione del 2019 che vide la partecipazione di 25.000 persone, sabato 25 maggio Modena ospiterà il suo secondo Pride. Organizzato da Arcigay Modena "Matthew Shepard", in collaborazione con Agedo Bologna per l'Emilia e Keller, grazie anche al supporto di Thd, My English School e Agenzia Farini, il Modena Pride 2024 punta a essere una festa cittadina.

Il via dal Parco Enzo Ferrari. Il programma prevede nel pomeriggio una "marcia politica" dell'orgoglio Lgbtqia+ e una manifestazione ludico-culturale ricreativa finale la sera. La parata pomeridiana si snoderà per quattro chilometri e durerà circa tre ore lungo le strade del centro storico. Nel festival di chiusura si alterneranno attivisti, dj-set e artisti queer.





