Frontale tra auto nel Ravennate, una donna morta e tre feriti

Una donna è deceduta e altre tre persone sono rimaste ferite. È il bilancio di un incidente frontale tra due auto avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi della frazione di Sant'Alberto, alle porte di Ravenna. Lo schianto si è verificato, per cause ancora al vaglio, attorno alle 17 sulla omonima via. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

In un altro incidente frontale, che ha visto coinvolti tre veicoli, verificatosi verso le 15 in viale Alberti a ridosso del centro della città romagnola, altre due persone sono rimaste ferite.



