Basket: Belinelli, "Essere MVP di serie A mi riempie di gioia"

"Sicuramente è qualcosa di bello, sinora non mi era mai capitato di essere MVP del campionato italiano e questo mi riempie di felicità", così Marco Belinelli dopo l'elezione a MVP della regular season della Serie A UnipolSai.

Il capitano della Virtus Segafredo Bologna a 38 anni continua a giocare a livelli alti e inanellare record personali, ma non ha dato la propria disponibilità (spiegando che ha bisogno di riposarsi e stare in famiglia) per tornare in nazionale in occasione del torneo preolimpico in Portorico che metterà in palio un posto per Parigi '24.

"Però non è merito solo mio ma di tutta la squadra - dice Belinelli parlando del premio che gli è stato assegnato -, dei miei compagni, dell'allenatore e dello staff tecnico, di quello medico, dei fisioterapisti, dei preparatori atletici che sono davvero super e ovviamente della società che ha un ruolo importante - ha aggiunto - Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, però ora abbiamo qualcosa di molto più importante da vincere sul campo come società e proveremo a farlo", ha detto la guardia che nel 2013 ha vinto il titolo Nba con i San Antonio Spurs.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA