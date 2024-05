Percorso immersivo 'Avia Pervia' a Palazzo dei Musei Modena

Si parte da "Quando il mare bagnava Modena", il racconto dell'antico legame tra la città e i suoi canali, alcuni dei quali permettevano di arrivare fino a Venezia e al Mare Adriatico, e si prosegue scoprendo le origini medievali del Palazzo dei Musei, nato come convento degli Agostiniani, ed entrando, grazie a una grande stratigrafia, nella "Storia sommersa" dei reperti archeologici, per poi perdersi tra le sorprese del "labirinto culturale" conservato nelle istituzioni che hanno sede nel Palazzo e, infine, uscire percorrendo la via Emilia com'era all'età dei Romani. È il percorso immersivo 'Avia Pervia', il nuovo spazio che introduce alla scoperta della storia di Modena allestito a Palazzo dei Musei, una "porta" tra il passato e il presente della città e dell'edificio, che apre al pubblico sabato 11 maggio.

'Avia Pervia', pensato per una platea il più ampia possibile, è accessibile anche in inglese, nel linguaggio dei segni e in audio descrizioni. La visita dura in media una quarantina di minuti e gli ingressi sono programmati per evitare sovrapposizioni sonore. Il percorso immersivo propone una narrazione coinvolgente e interattiva che si compone di ambientazione sonora e musicale, immagini e video, scenografie, installazioni luminose, voce narrante, video mapping e olografia, unendo i linguaggi del teatro, del cinema e della comunicazione visiva. La creazione di 'Avia pervia' è stata possibile anche grazie a un'imponente opera di digitalizzazione del patrimonio del Museo Civico e dell'Archivio storico comunale: il nuovo percorso arricchisce la proposta museale, integrando e ampliando la visita, in sintonia con il progetto Ago Fabbriche Culturali e con Modena Città creativa per le Media Arts.



