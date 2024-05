Il Biografilm festeggia 20 anni e celebra Olivier Assayas

Si aprirà con l'anteprima italiana di 'Hors du temps' del regista francese Olivier Assayas - dopo la première in concorso alla Berlinale 2024 - la ventesima edizione di 'Biografilm' in programma a Bologna dal 7 al 17 giugno. Il cineasta transalpino sarà sotto le Due Torri - nel primo giorno della rassegna - per presentare la pellicola e ricevere il 'Celebration of Lives Award', riconoscimento che ogni anno la kermesse bolognese attribuisce alle persone che con le loro vite e opere hanno impresso un segno importante nell'arte e nella società.

"Siamo felici di assegnare il 'Celebration of Lives Award' ad Olivier Assayas - spiegano direttori artistici di Biografilm, Chiara Liberti e Massimo Benvegnù -: regista e uomo di cinema a tutto tondo molto amato dal pubblico italiano, nell'occasione della prima italiana del suo film più autobiografico, fatto di taglienti osservazioni sulla contemporaneità ma anche di viaggi nella memoria e nei ricordi fissati ai luoghi della sua infanzia".

L'opera riporta nella campagna francese all'inizio della pandemia, dove due fratelli con le rispettive compagne trascorrono 'Fuori dal tempo', 'Hors du temps', appunto, il periodo di isolamento.

Il festival per il ventennale presenterà un ricco programma di film, anche online su MYmovies.it e dedicherà un approfondimento speciale al lavoro di Giovanni Troilo.



