Medaglia Quirinale a Buk, rassegna piccola e media editoria

Ha ottenuto ancora una volta la medaglia del Quirinale la kermesse della Piccola e Media editoria nazionale, 'Buk', la cui 17/a edizione è in programma a Modena il 4 e 5 maggio. "Il prestigioso premio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella riconosce l'importanza del lavoro svolto dal festival e moltiplica le energie in vista del rush finale della manifestazione", commenta il direttore artistico Francesco Zarzana. "Siamo pronti ad accogliere in città gli editori italiani, cuore pulsante delle voci di tanti autori, saggisti, narratori di storie che alimentano ogni giorno le nostre conoscenze e il nostro immaginario".

Quest'anno 'Buk' coincide con il Motor Valley Fest: per questo la kermesse della Piccola e Media Editoria condividerà un percorso con la storica manifestazione motoristica, dedicando un percorso della mostra mercato ai grandi classici dell'automobilismo, nella città di Enzo Ferrari, e al futuro sostenibile dei motori.

"La concomitanza tra le due importanti manifestazioni - sottolinea Zarzana - ha permesso di creare un'ottima sinergia.

Dal canto nostro, proporremo al pubblico un corner di libri dell'eccellenza motoristica dell'Emilia-Romagna, con volumi che raccontano non solo per esempio la Maserati o la Ferrari, ma anche gli uomini che hanno permesso che questi marchi diventassero un 'unicum' ed entrassero nell'immaginario collettivo degli appassionati del mondo intero".



