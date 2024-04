Un videomessaggio del Papa per i 70 anni de 'La Strada'

Sarà un videomessaggio di Papa Francesco ad aprire le giornate di studi che il 2 e 3 maggio celebreranno a Rimini l'anniversario dei 70 anni de 'La strada' di Federico Fellini nel corso de 'La Settima Arte - Cinema e Industria', il festival dedicato ai mestieri del Cinema in programma a Rimini dal 2 al 5 maggio ed organizzata da Confindustria Romagna e Università di Bologna - Dipartimento delle Arti con la collaborazione del Comune di Rimini e del Museo Fellini.

"Com'è noto - spiegano i promotori dell'appuntamento in una nota - Papa Francesco è un grande estimatore di Fellini e del film 'La strada' in modo particolare. Così, quando ha saputo del nostro convegno, ha voluto partecipare a modo suo ed è quindi davvero un onore per noi aprire queste due giornate dedicate ai 70 anni del film con un saluto di Papa Francesco, che ci racconta il suo personale rapporto con 'La strada'". Si tratta, concludono, di "una notizia importante per la città di Rimini e tutto il territorio della Romagna" in occasione della celebrazione dell'anniversario della pellicola premiata con l'Oscar, come miglior film straniero, nel 1957.



