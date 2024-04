Saudade, il volto di Senna da sabato sarà un pannello murale

Il grande pannello murale 'Saudade: il volto di Senna', realizzato dall'artista Stefano Pierotti, verrà montato sulla parete di un edificio Acer in via Cenni a Imola venerdì 26 aprile e sarà inaugurato con una cerimonia sabato 27, alle 16.30, alla presenza del sindaco Marco Panieri.

Pierotti ha donato l'opera a Imola esprimendo il desiderio che venisse installata in un contesto popolare, "rispettando così gli stessi valori espressi da Senna".

Il pannello (3,33 metri di base e 4,20 di altezza, con uno spessore di circa 4 cm) è stato realizzato da Pierotti in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Senna, come legame della memoria che partendo da quel drammatico giorno si snoda fino alla sua realizzazione del monumento "a Ayrton Senna", inaugurato il 26 aprile 1997 e posto nel Parco delle Acque Minerali, per attualizzarsi con l'intervento artistico di oggi.

Pierotti ha ritratto il volto ispirandosi ad uno scatto del fotografo Ercole Colombo fatto al tramonto durante i test dell'aprile 1994 all'Autodromo di Imola, in vista del Gran Premio di F1 che si sarebbe corso l'1 maggio successivo.

Il nuovo progetto si colloca in un ricco calendario di eventi, "Senna 30 years", organizzato dal Comune di Imola in collaborazione con l'Instituto Ayrton Senna, il Ministero degli Affari Esteri e la Regione Emilia-Romagna per ricordare la tragica scomparsa di Ayrton Senna (1 maggio 1994) e Roland Ratzenberger (30 aprile 1994), nel fine settimana del 14/o Gp di San Marino all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Continua intanto fino al 19 maggio la mostra allestita nella Salannunziata "Da 'a Ayrton Senna' alle 'Iron pictures' - Stefano Pierotti: la memoria e l'orizzonte", a cura di Vinicio Dall'Ara.



