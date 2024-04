'La natura ama nascondersi' è il tema di Fotografia Europea

'La natura ama nascondersi' è il tema della 19/a edizione di Fotografia Europea, festival internazionale organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia, in programma dal 26 aprile al 9 giugno in vari luoghi della città: Palazzo Magnani, Chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, Villa Zironi, Spazio Gerra, Palazzo dei Musei, Biblioteca Panizzi e Collezione Maramotti. Il tema è stato scelto dalla direzione artistica del Festival, composta da Tim Clark (editor 1000 Words), Walter Guadagnini (storico della fotografia e Direttore di Camera-Centro Italiano per la Fotografia) e Luce Lebart (ricercatrice e curatrice, Archive of Modern Conflict). In programma incontri con gli artisti e momenti di confronto con Mariangela Gualtieri, poetessa e scrittrice, e Marco Paolini, drammaturgo e scrittore.

Il titolo, ispirato ad un frammento di Eraclito, celebra la potenza della natura, che molte volte cela la sua essenza ma sempre più spesso si rivela in modi distruttivi. Attraverso gli occhi di grandi fotografi e di giovani esordienti, Fotografia Europea esplora il rapporto umano con la Natura, "immaginando nuove narrazioni che vanno oltre il diffuso atteggiamento di controllo che la nostra specie esercita sul pianeta".

In programma numerose mostre personali - Lisa Barnard, Marta Bogdańska, Arko Datto, Silvia Infranco, Matteo de Mayda, Karim El Maktafi, Susan Meiselas, Jo Ractliffe, Silvia Rosi, Natalya Saprunova, Helen Sear, Bruno Serralongue, Michele Sibiloni, Yvonne Venegas, Terri Weifenbach - e collettive: Giovane Fotografia Italiana #11 / Premio Luigi Ghirri 2024; Index Naturae; Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea; Luigi Ghirri. Zone di passaggio; New Theaters Of The Real.

Collaborating with AI; Speciale Diciottoventicinque; Sky Album.

150 years of capturing clouds. Attesa anche la terza edizione di Fotofonia, festival di musica elettronica curato da Max Casacci, produttore e fondatore dei Subsonica.



