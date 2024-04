'La musica è in tutti', a Bologna Willie Peyote e il Liscio

La formazione, l'apprendimento, la crescita collettiva, il piacere di suonare insieme sono gli elementi che caratterizzano la manifestazione in programma dal 6 all'11 maggio, nata da una collaborazione tra BolognaFiere e la Regione Emilia-Romagna, che vede riunite tre iniziative accomunate dal racconto del 'fare musica' e rivolte a musicisti professionisti e semplici appassionati, a studenti, insegnanti, al mondo della formazione. Testimonial il rapper Willie Peyote, che si esibirà l'11 maggio e incontrerà i ragazzi conversando sulla sua formazione artistica. Il 10 maggio, invece, il Centro Servizi diventerà una grande balera e ospiterà le migliori formazioni di liscio della Regione.

Il Centro Servizi di BolognaFiere accoglierà dal 6 all'11 maggio l'edizione 35 della Settimana Nazionale della Musica a Scuola, iniziativa voluta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con Indire, che porterà a Bologna ensemble orchestrali, cori, bande rock, jazz e pop, delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo da tutta Italia. Dal 9 all'11 maggio, stesso spazio, la seconda edizione di Eufonica, con lo slogan 'La musica è in tutti', offrirà panel, conversazioni e iniziative dedicate allo sviluppo professionale dell'attività musicale. Tante le occasioni di ascoltare musica dal vivo, presentazioni di dischi di protagonisti della canzone d'autore e del repertorio della tradizione popolare della Regione, con una attenzione particolare al tema del Liscio, con esibizioni di giovani e storiche formazioni. Il 10 e 11 maggio, infine, si esibiranno i gruppi creati grazie ai progetti finanziati dalla Regione per diffondere e qualificare l'educazione musicale per favorire l'inclusione: 26 band presenteranno il frutto del lavoro che ha visto coinvolte decine di scuole di musica insieme a scuole pubbliche e private.L'ingresso agli appuntamenti, compreso il concerto-dialogo di Willie Peyote, è gratuito, ma è necessario prenotarsi su www.eufonica.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA