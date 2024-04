'Cartigli metropolitani' per arricchire turismo e cultura

Una segnaletica informativa storico-artistica sta per arricchire molti beni culturali in diversi territori comunali dell'area metropolitana. È il Progetto Cartigli metropolitani promosso dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena, in collaborazione con il Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero della Cultura, l'Arcidiocesi, il Comune di Bologna, i Comuni del territorio con le Unioni di Comuni e i Distretti culturali. Il cartiglio utilizzato è quello di forma ovale su sfondo marrone che dal 1997, a Bologna, identifica le eccellenze storico-artistico-monumentali pubbliche e private.

Questa novità è già riscontrabile nella produzione dei testi dei cartigli dei Comuni che per primi hanno ultimato la mappatura - che complessivamente su area metropolitana nel 2024 ammonta a oltre 600 beni - e l'individuazione dei beni su cui saranno apposti i cartigli. Si tratta di Calderara di Reno, Crevalcore, Granarolo, Castenaso, Alto Reno Terme, Sasso Marconi, Monghidoro e Loiano: i cartigli pronti di questi Comuni sono oltre un centinaio, di cui 85 prossimi alla stampa. Un elemento di forte innovazione è il collegamento alla mappa interattiva Tourer.it (www.tourer.it) realizzata dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna: ogni cartiglio sarà accompagnato da un QrCode che rinvia alla mappa interattiva, dove è possibile trovare una ricca scheda informativa sul bene, sempre aggiornata e che rimanda anche alla bibliografia.

La partecipazione dell'Arcidiocesi al Progetto Cartigli metropolitani si inserisce nelle attività di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, che si propone di far conoscere edifici ed opere d'arte "quale esperienza viva, testimonianza dei luoghi di fede sul nostro territorio ed occasione di respiro spirituale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA