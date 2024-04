Salone del Restauro, a Ferrara sostenibilità e innovazione

Un'offerta articolata e di qualità, guidata da sostenibilità e innovazione: un'area espositiva di prestigio, 16 Paesi esteri presenti con 50 delegati e un palinsesto formativo che - tra workshop, mostre, convegni e laboratori di idee - fornirà alla community professionale strumenti e aggiornamenti per creare sinergie e profilare i più attuali trend di sviluppo. È la carta d'identità della 29/a edizione del Salone Internazionale del Restauro, evento di riferimento a livello mondiale per i Beni Culturali e Ambientali, che si svolgerà a FerraraExpo dal 15 al 17 maggio ed è stato presentato oggi a Roma.

Negli ultimi anni il mondo del restauro ha attraversato una fase di rapida crescita, trainata da diversi fattori quali superbonus Sisma, Eco e Facciate, oltre ai finanziamenti europei del Pnrr che, fino al 2026, costituiranno la colonna portante delle commesse pubbliche nel settore del restauro e della riqualificazione. Le risorse destinate includono 1,1 miliardi per la rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale, e 2,72 miliardi per l'industria culturale e creativa 4.0. A dicembre 2024 inaugurerà l'anno del Giubileo, un'occasione senza precedenti per la riqualificazione architettonica e urbana, supportata da ingenti fondi che devono essere impiegati entro la fine dell'anno.

Esporranno in fiera aziende specializzate nel restauro di beni artistici, storici e archeologici, nel restauro conservativo e di consolidamento, così come imprese che producono o distribuiscono macchine innovative per la preservazione del patrimonio culturale. Il ministero della Cultura, che patrocina il Salone, sarà presente con un'area istituzionale: la convegnistica sarà particolarmente attenta al rapporto tra restauro e sostenibilità ambientale. In calendario, tra l'altro, anche approfondimenti sulla ricostruzione post sisma in Turchia e su quella a conflitto in corso in Ucraina, coordinati da Ice Agenzia e Assorestauro.



